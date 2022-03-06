США вивчають можливість підписання угоди, в рамках якої Польща відправить в Україну радянські літаки в обмін на американські винищувачі F-16.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на американські офіційні особи, знайомі з інформацією.

– Угода вимагатиме схвалення Білого дому та дій Конгресу США, – сказали виданню американські чиновники.

Інформація про можливий обмін літаками з’явилась після того, як президент України Володимир Зеленський звернувся до Капітолійського пагорба з переконливим проханням про допомогу в отриманні летальної військової допомоги, особливо реактивних винищувачів радянського/російського виробництва, якими можуть керувати українські пілоти.

Володимир Зеленський також підтримав пропозицію про заборону імпорту російської нафти до США, виступивши у суботу вранці з відеозв’язку з членами Конгресу.

За словами учасників відеоконференції, у ній взяли участь понад 200 членів Палати представників та Сенату. Володимир Зеленський виступав близько 25 хвилин, після чого почав відповідати на запитання.

Лідер сенатської меншини Мітч Макконнелл (республіканець, штат Кентукі) запитав президента Зеленського, чого він потребує найбільше, за словами двох людей, які брали участь у розмові. Український президент відповів, що йому потрібні винищувачі. Він також торкнувся питання встановлення безпольотної зони над Україною, але зазначив, що якщо США не можуть цього зробити, то хай нададуть Україні літаки.

У коментарі CNN два американські законодавці, які брали участь у телефонній розмові з президентом України в суботу, сказали, що Володимир Зеленський заявив про готовність Польщі передати винищувачі МіГ, але Варшава чекає на дозвіл від США.

Раніше президент Зеленський розкритикував рішення НАТО, на якому було країни оборонного Альянсу відмовились закривати небо над Україною.

Фото: Aeronews