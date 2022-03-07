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Літак з висланими російськими дипломатами повертається із США до Москви

Юля Захарченко редакторка стрічки
Літак на заході сонця

Літак із висланими із США російськими дипломатами вилетів з Міжнародного аеропорту імені Джона Кеннеді у Нью-Йорку та прямує до Москви.

ПРо це свідчать дані Flight Radar24 – публічного сайту, що дозволяє в реальному часі спостерігати за пересуванням літаків.

– Цей літак поверне на батьківщину російських дипломатів, яких уряд США оголосив персоною нон грата”, – повідомила речниця Міністерства закордонних справі Росії Марія Захарова у своєму Telegram-каналі.

Уряд США вирішив вислати російських дипломатів з Америки до Москви – 12 людей з персоналу російської дипломатичної місії ООН.

У заяві місії США при ООН наприкінці лютого 12 російських дипломатів назвали “оперативними працівниками розвідки, які зловживали своїми привілеями на проживання в США, займаючись шпигунською діяльністю”. У США наголосили, що такі дії є несприятливими для національної безпеки.

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Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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