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Макрон обговорив з Путіним безпеку на українських АЕС та евакуацію мирного населення

Ілля Нежигай редактор стрічки
Макрон обговорив з Путіним безпеку на українських АЕС та евакуацію мирного населення

Президент Франції Еммануель Макрон та президент Росії Володимир Путін обговорили безпеку атомних електростанцій України.

Як згодом повідомив французький лідер, після чого відбулась телефонна розмова президента Макрона з українським колегою Володимиром Зеленським.

Як зазначається у повідомленні Кремля, коли Макрон висловив стурбованість щодо забезпечення безпеки атомних електростанцій, Володимир Путін назвав це “провокацією, влаштованою українськими радикалами” в районі ЗАЕС.

– Російські війська перебувають у взаємодії з українським персоналом і продовжують забезпечувати роботу атомної станції у штатному режимі, радіоактивне тло залишається в нормі, – сказав президент Путін.

Він додав, що ці дані були офіційно підтверджені Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), а фізична та ядерна безпека станції “надійно захищена”.

У заяві Кремля також говориться, що окупанти контролюють Чорнобильську атомну електростанцію, щоб не допустити.

Коли Еммануель Макрон запитав про ідею проведення тристоронньої зустрічі (МАГАТЕ-Росія-Україна) у Чорнобильській зоні для забезпечення безпеки українських ядерних об’єктів, Володимир Путін відповів, що допускає реалізацію цієї ідеї, але варто було б провести таку зустріч у режимі відеоконференції або у третій країні.

Президенти Росії та Франції також обговорили питання евакуації цивільного населення із районів зіткнень. Президент-агресор Путін знову звинуватив Україну в невиконанні домовленостей.

Згодом президент Франції на своїй сторінці у Twitter повідомив, що після розмови з Путіним провів телефонну бесіду з Володимиром Зеленським.

– Я говорив із президентом Путіним, а потім із президентом Зеленським. Ми прагнемо зберегти цілісність цивільних ядерних установок України, на додаток до інших пріоритетних вимог, які ми висунули Росії: припинення вогню та захист цивільного населення, – написав французький лідер.

Напередодні співробітники Офісу прокурора Гаазького трибуналу Каріма Хана вирушили до України, щоб зібрати докази воєнних злочинів Росії в нашій державі.

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Джерела: CNN, Emmanuel Macron

Фото: Getty Images

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Факти ICTV
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