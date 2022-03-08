Польща передає всі свої винищувачі Міг-29 у розпорядження США – МЗС

Польща готова перемістити свої винищувачі Міг-29 на авіабазу Збройних сил США Рамштайн та передати їх для використання. Польський уряд очікує, що США натомість якомога швидше нададуть заміну авіатранспорту.

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що країна пішла на такий крок після консультацій між президентом та урядом. Польща передасть Міг-29 у розпорядження уряду США.

– Влада Польщі після консультацій між президентом та урядом готова швидко та безкоштовно розмістити всі свої літаки МІГ-29 на авіабазу Рамштайн і передати їх у розпорядження США, – йдеться у заяві міністра.

Натомість Польща просить Америку надати авіатранспорт з відповідними оперативними можливостями, заявивши про готовність дати умови закупівлі.

– Польський уряд також просить інших союзників з НАТО, власників літаків МіГ-29, діяти так само, – повідомляється в заяві.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що США шукають способи швидко поповнити запаси польських винищувачів, щоб Польща могла надати Україні свої бойові літаки.