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Агресори розуміють лише силу: Трасс наголосила, що Путін має програти

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Елізабет Трасс

Путін повинен зазнати невдачі. Про це заявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс у Вашингтоні під час спільної пресконференції зі своїм американським колегою Ентоні Блінкеном.

Вона розпочала своє звернення з того, що вторгнення російського президента в Україну спричиняє “великий біль та страждання”. Трасс додала, що Путін “не досягає того прогресу, який планував”.

Вона сказала, що Захід “здивував Путіна єдністю та жорсткістю санкцій”, а “хоробрий український народ здивував його своєю рішучістю та своїм лідерством”.

— З історії ми знаємо, що агресори розуміють лише одне. І це сила. Ми знаємо, що якщо ми зараз не зробимо достатньо (щоб зупинити Путіна. – Ред.), це спонукатиме до дій інших агресорів у всьому світі.

І ми знаємо, що якщо Путіна не зупинити в Україні, це матиме жахливі наслідки для європейської та світової безпеки, – сказала вона.

Міністр закордонних справ також додала, що виступає за “повну та швидку заборону” країнами G7 використання російського газу та нафти.

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Джерело: U.S. Department of State

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