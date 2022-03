Путін повинен зазнати невдачі. Про це заявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс у Вашингтоні під час спільної пресконференції зі своїм американським колегою Ентоні Блінкеном.

Вона розпочала своє звернення з того, що вторгнення російського президента в Україну спричиняє “великий біль та страждання”. Трасс додала, що Путін “не досягає того прогресу, який планував”.

