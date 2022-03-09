Путін повинен зазнати невдачі. Про це заявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс у Вашингтоні під час спільної пресконференції зі своїм американським колегою Ентоні Блінкеном.

Вона розпочала своє звернення з того, що вторгнення російського президента в Україну спричиняє “великий біль та страждання”. Трасс додала, що Путін “не досягає того прогресу, який планував”.

Putin’s invasion of Ukraine is “causing immense pain and suffering yet he is not making the progress he planned”, says foreign sec @trussliz, adding that the ‘brave’ Ukrainian people have surprised him with their “determination and their leadership”.https://t.co/X3flQUBL0r pic.twitter.com/IDQaiPhx6J — Sky News (@SkyNews) March 9, 2022

Вона сказала, що Захід “здивував Путіна єдністю та жорсткістю санкцій”, а “хоробрий український народ здивував його своєю рішучістю та своїм лідерством”.

— З історії ми знаємо, що агресори розуміють лише одне. І це сила. Ми знаємо, що якщо ми зараз не зробимо достатньо (щоб зупинити Путіна. – Ред.), це спонукатиме до дій інших агресорів у всьому світі. І ми знаємо, що якщо Путіна не зупинити в Україні, це матиме жахливі наслідки для європейської та світової безпеки, – сказала вона.

Міністр закордонних справ також додала, що виступає за “повну та швидку заборону” країнами G7 використання російського газу та нафти.

Джерело: U.S. Department of State