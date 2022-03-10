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Велика Британія пом’якшить візові умови для українців

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Пріті Патель

Велика Британія пом’якшить жорсткі вимоги щодо в’їзду до Сполученого Королівства для українських біженців. Про це заявила очільниця МВС Британії Пріті Пател.

Відповідне рішення було ухвалено після тиску з боку українського уряду та членів британського парламенту, пише газета The Guardian. Особливо через критику щодо бюрократичних затримок, з якими стикаються українці, котрі мають родичів у Британії.

Як зазначила Пател, з вівторка громадянам України з паспортами більше не потрібно буде йти до візового центру перед прибуттям до Британії.

Вони можуть подати заявку дистанційно, і їм повідомлять, коли вони зможуть подорожувати.

— Українці з паспортами зможуть повністю онлайн отримати дозвіл приїхати сюди, де б вони не були, і здати свої біометричні дані вже у Британії, – сказала вона.

Пател додала, що це означатиме, що візові центри по всій Європі зможуть зосередити свої зусилля на допомозі українцям без паспортів.

За словами очільниці МВС Британії, це стосується лише людей із паспортами, а не ідентифікаційними картками.

Водночас видання ВВС стверджує, що ці нововведення стосуються українців, котрі хочуть приєднатися до членів сім’ї, що вже перебувають у Великій Британії.

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Джерела: ВВС, The Guardian

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