Компанія Meta дозволить користувачам Facebook та Instagram у низці країн закликати до насильства проти російських солдатів у контексті вторгнення в Україну.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив представник Meta Енді Стоун.

Зміна політики соціальних мереж щодо розпалювання ненависті була змінена у зв’язку з початком війни Росії проти України.

– Внаслідок російського вторгнення в Україну ми тимчасово зробили поблажки для форм політичного самовираження, які зазвичай порушують наші правила, наприклад, насильницькі висловлювання на кшталт “смерть російським окупантам”. Ми, як і раніше, не дозволяємо достовірні заклики до насильства проти російських громадян, – йдеться у заяві представника Meta.

Минулого тижня Росія заявила, що забороняє діяльність Facebook у країні у відповідь на обмеження доступу до російських ЗМІ на цій платформі.

Москва запровадила жорсткі обмеження щодо технологічних компаній під час свого вторгнення до України, яке вона називає “спецоперацією”.

Багато великих платформ соціальних мереж оголосили про нові обмеження на контент у зв’язку з початком війни, включаючи блокування пропагандистських російських державних ЗМІ RT і Sputnik в Європі.

Джерело: Andy Stone