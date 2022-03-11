У Маріуполі в укриттях перебуває 86 громадян Туреччини, серед них є діти – журналіст

У Маріуполі в укритті на території мечеті ховається від небезпеки 86 громадян Туреччини, серед яких є 34 дитини. З ранку до зараз російська армія веде безперервний вогонь з селища Широка Балка у напрямі міста.

Зокрема, загарбники здійснюють обстріли й по будівлі мечеті. Про це повідомив український журналіст Павло Казарін з посиланням на Петра Андрющенка.

– Виникає логічне запитання, чи знає Ердоган, що в ці хвилини Путін може знищити 86 його співгромадян? Та невже лідер нації буде спокійно спостерігати за нелюдським знищенням громадян Туреччини, обмежившись лише гарантією беззмістовних перемовин РФ та України?

Він звернувся до президента Туреччини Реджепа Ердогана з запитанням, чи почне він рятувати своїх громадян, яким довелося наживо стати свідками війни в Україні та російської агресії.