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Шольц та Маркон закликали Путіна припинити вогонь в Україні

Валентина Летяк редакторка стрічки
Шольц і Макрон

У канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона 12 березня відбулася чергова телефонна розмова з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомив офіційний представник Федерального уряду Штеффен Хебестрайт.

За його словами, ці переговори є частиною міжнародних зусиль щодо припинення війни в Україні.

– У ході 75-хвилинної бесіди канцлер та президент Франції закликали до негайного припинення вогню в Україні та дипломатичного вирішення конфлікту. Було вирішено не розголошувати подальший зміст розмови, – зазначив він.

Сьогодні вранці Шольц також спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським і дізнався його оцінку ситуації, що склалася. Лідери домовилися підтримувати зв’язок.

Кілька днів тому канцлер Німеччини Олаф Шольц вже закликав президента Росії зупинити кровопролиття в Україні і вивести війська.

За його словами, Німеччина разом з міжнародними партнерами намагається врегулювати ситуацію в Україні дипломатичним шляхом.

Джерело: Bundeskanzler

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Фото: Getty Images

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