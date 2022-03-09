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Зупиніть кровопролиття в Україні, виведіть російська війська: Шольц звернувся до Путіна

Юля Захарченко редакторка стрічки
Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав президента Росії зупинити кровопролиття в Україні. Він вимагає виведення російських військ з території України.

На думку Шольца, вторгнення РФ в Україну – це кричуще порушення міжнародного права, яке призвело до жахливої катастрофи.

– Мій заклик до російського президента: зупиніть кровопролиття, виведіть назад російські війська! Це жахлива катастрофа для українського народу, але російський народ теж страждає від цієї війни, – закликав Путіна канцлер Німеччини.

Шольц наголосив, що Німеччина разом з міжнародними партнерами намагається врегулювати ситуацію в Україні дипломатичним шляхом. Російські війська нападають на українські міста, школи та мирних жителів.

– Зараз необхідне припинення вогню в Україні, – переконаний канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Він наголосив, що життя мирних людей під час війни в Україні стало нестерпним, а напад Росії є кричущим порушенням міжнародного права. Шольц закликав очільника Кремля Путіна зупинити кровопролиття в Україні.

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Джерело: Deutsche Welle

Фото: Getty Images

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