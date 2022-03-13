Хорватські урядовці розкритикували НАТО за повільну, на їхню думку, реакцію на падіння військового безпілотника у полі поряд із студентським гуртожитком у столиці Хорватії.

Радянський розвідувальний безпілотник Ту-141 Стриж, вочевидь, летів із зони бойових дій в Україні через повітряний простір трьох країн-членів НАТО – Румунії, Угорщини та Хорватії – і впав у столиці останньої країни – Загребі, пошкодивши близько 40 припаркованих автомобілів.

Як Росія, так й Україна заперечують запуск безпілотника, але військові експерти кажуть, що лише українські збройні сили є єдиним відомим оператором Ту-141. При цьому не відкидається версія, що безпілотника могло захопити силами ворога, щоб створити нові провокації під прапором України.

Північноатлантичний альянс, який існує для того, щоб забезпечити захист і попереджати свої країни-члени від несподіваних подій, подібних до цього, заявив, що інтегрована протиповітряна та протиракетна оборона альянсу відстежила траєкторію польоту безпілотника.

Проте прем’єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович сказав, що НАТО відреагувало лише після питань журналістів.

– Ми не можемо миритися з цією ситуацією, і вона ніколи не мала статися, – сказав Андрій Пленкович під час відвідування місця катастрофи БПЛА.

Він додав, що цей інцидент став явною загрозою, а НАТО та ЄС мали б одразу відреагувати.

– Ми працюватимемо над тим, щоб підвищити готовність не лише нас, а й інших, – резюмував прем’єр Хорватії.

Нагадаємо, в ніч на 11 березня біля хорватської столиці впав безпілотний літальний апарат, ідентифікований як розвідувальний БПЛА Ту-141 Стриж.

За попередніми даними, БПЛА запустили із зони російсько-українського збройного конфлікту. Ніхто не загинув. Досі незрозуміло, хто і з якою метою його запустив, і чому такий великий літак не був помічений системами спостереження НАТО.

Фото: Zdravko Dren