Путін не досягнув мети – Байден

Президент США Джо Байден констатував, що очільник РФ Володимир Путін не зміг досягти своїх намірів.

– Путін розраховував розділити НАТО, Захід і, чесно кажучи, Сполучені Штати. Але він нічого з цього не отримав, – написав у Twitter очільник Сполучених Штатів.

Putin was counting on a divided NATO, a divided West and quite frankly, a divided America. But he got none of that. — Joe Biden (@JoeBiden) March 12, 2022

Крім того, президент США запевнив, що не дозволить автократам та майбутнім імператорам диктувати напрямок світу.

– Люди в Америці об’єднані, світ об’єднаний. Ми всі стоїмо разом з українським народом, – запевнив Джо Байден.

We will not let autocrats and would-be emperors dictate the direction of the world. pic.twitter.com/HH7gJazdmP — Joe Biden (@JoeBiden) March 12, 2022

13 березня почалася вісімнадцята доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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