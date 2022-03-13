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Путін не досягнув мети – Байден

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Путін не досягнув мети – Байден

Президент США Джо Байден констатував, що очільник РФ Володимир Путін не зміг досягти своїх намірів.

– Путін розраховував розділити НАТО, Захід і, чесно кажучи, Сполучені Штати. Але він нічого з цього не отримав, – написав у Twitter очільник Сполучених Штатів.

Крім того, президент США запевнив, що не дозволить автократам та майбутнім імператорам диктувати напрямок світу.

– Люди в Америці об’єднані, світ об’єднаний. Ми всі стоїмо разом з українським народом, – запевнив Джо Байден.

13 березня почалася вісімнадцята доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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