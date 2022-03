Державний секретар США Ентоні Блінкен засудив авіаудар російських військ по Міжнародному центру миротворчості та безпеки (Яворівському полігону) у Львівській області.

We condemn the Russian Federation’s missile attack on the International Center for Peacekeeping and Security in Yavoriv, close to Ukraine’s border with Poland. The brutality must stop.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 13, 2022