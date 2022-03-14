Державний секретар США Ентоні Блінкен засудив авіаудар російських військ по Міжнародному центру миротворчості та безпеки (Яворівському полігону) у Львівській області.

– Ми засуджуємо ракетний удар Російської Федерації по Міжнародному центру миротворчості та безпеки в Яворові, неподалік кордону України з Польщею. Жорстокість має припинитися, – написав він.

We condemn the Russian Federation’s missile attack on the International Center for Peacekeeping and Security in Yavoriv, close to Ukraine’s border with Poland. The brutality must stop. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 13, 2022

Варто зазначити, що міжнародний центр з підтримання миру та безпеки — це величезна військова база, що включає центр підготовки солдатів, де у минулому розміщувалися сили США та НАТО.

Унаслідок обстрілу Яворівського полігону 13 березня загинули 35 осіб, травмовано – 134.

Як повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації, авіаудар здійснили з акваторії Чорного та Азовського морів. Літаки підняли в аеропорту російського міста Саратов.

Загалом російські війська випустили понад 30 ракет. Спрацювала українська система протиповітряної оборони. Частину ракет українські військові збили в повітрі.

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