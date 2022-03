Авіаудар, який російські війська сьогодні нанесли по Міжнародному центру миротворчості та безпеки (Яворівському полігону) у Львівській області, є терористичною атакою, здійсненою поблизу кордонів Євросоюзу та НАТО.

На цьому наголосив у своєму Twitter-акаунті міністр оборони України Олексій Резніков.

У зв’язку з цим він закликав світову спільноту закрити небо над Україною, тобто встановити безпольотну зону, що унеможливить ракетні атаки та авіаудари РФ.

russia has attacked the International Center for Peacekeeping&Security near Lviv.Foreign instructors work here.Information about the victims is being clarified.This is new terrorist attack on peace&security near the EU-NATO border.Action must be taken to stop this.Close the sky!

