Авіаудар, який російські війська сьогодні нанесли по Міжнародному центру миротворчості та безпеки (Яворівському полігону) у Львівській області, є терористичною атакою, здійсненою поблизу кордонів Євросоюзу та НАТО.

На цьому наголосив у своєму Twitter-акаунті міністр оборони України Олексій Резніков.

У зв’язку з цим він закликав світову спільноту закрити небо над Україною, тобто встановити безпольотну зону, що унеможливить ракетні атаки та авіаудари РФ.

– Росія атакувала Міжнародний центр миротворчості та безпеки під Львовом. Тут працюють іноземні інструктори. Інформація щодо жертв уточнюється. Це нова терористична атака на мир та безпеку біля кордону ЄС-НАТО. Потрібно вжити заходів, щоб зупинити це. Закрийте небо! – наголосив Резніков.

russia has attacked the International Center for Peacekeeping&Security near Lviv.Foreign instructors work here.Information about the victims is being clarified.This is new terrorist attack on peace&security near the EU-NATO border.Action must be taken to stop this.Close the sky! — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 13, 2022

Що відомо про атаку на Яворівський полігон

Авіаудар російських загарбників по Міжнародному центру миротворчості та безпеки (Яворівському військовому полігону) у Львівській області стався зранку в неділю, 13 березня.

Спочатку повідомлялося, що ворог випустив 8 ракет. Однак згодом голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький поінформував, що, за попередніми даними, було випущено понад 30 ракет. Водночас спрацювала система протиповітряної оборони, й певну кількість ракет вдалося збити.

За інформацією, яку оприлюднила львівська влада, літаки вилетіли з російського Саратова і здійснювали удари ракетами класу повітря-земля.

Унаслідок авіаудару загинули 9 людей, ще 57 – отримали поранення і були госпіталізовані. Як уточнив Козицький, у лікарні знаходяться не тільки військові, проте авіаудар був спрямований саме на військові об’єкти.

Міжнародний центр миротворчості та безпеки знаходиться в селі Старичі Яворівського району Львівської області.

Джерело: Олексій Резніков