У понеділок уряд Іспанії розпорядився про “тимчасове збереження” величезної яхти, яка, ймовірно, належить Сергію Чемезову, одному з найближчих соратників Володимира Путіна.

Про це повідомляє іспанське видання Infolibre.

Яхта називається Valerie (Валері), вона пришвартована у порту Барселони та оцінюється в 140 млн доларів. Рішення про арешт було ухвалено генеральним директором торгового флоту Міністерства транспорту Іспанії.

У постанові зазначається, що яхта заарештована для перевірки інформації, чи вона дійсно належить або контролюється фізичною або юридичною особою, яка включена до списків санкцій Євросоюзу.

Незважаючи на обережне формулювання постанови, іспанська влада вважає, що в них є достатньо доказів того, що бенефіціаром яхти є Чемезов.

Початковий санкційний список ЄС щодо Росії було затверджено вісім років тому після незаконної окупації українського Кримського півострова Крим. Але цей список значно розширився після того, як Росія напала на Україну 24 лютого 2022 року.

На початку року до списку санкцій входили 200 осіб, то вже минулої п’ятниці підсанкційними стали 878 осіб, включаючи президента Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

69-річний Сергій Чемезов є гендиректором російської корпорації Ростех. Він також є членом вищої ради партії Єдина Росія, близьким соратником Путіна. Обидва працювали у КДБ у період НДР.

Valerie завдовжки 85 метрів була спущена на воду у 2011 році. За даними спеціалізованих ЗМІ, її обслуговування коштує 10–15 мільйонів доларів на рік. На яхті дев’ять кают для 17 гостей. Судно ходить під прапором Сент-Вінсента та Гренадіни, невеликої карибської країни.