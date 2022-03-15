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НАТО може скликати екстрений саміт щодо України і завтра обговорить зміну позицій Альянсу

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Єнс Столтенберг

Північноатлантичний альянс може скликати екстрений саміт глав держав та урядів країн, що входять до нього, присвячений ситуації навколо України.

Про це у вівторок під час брифінгу у Брюсселі заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

— Ми можемо скликати саміт НАТО з усіма лідерами країн Альянсу в короткі терміни, але я поки що не можу повідомити більше подробиць, – сказав Столтенберг.

Він додав, що НАТО обговорить 16 березня зміну позицій Альянсу у зв’язку з російським вторгненням в Україну.

Також Столтенберг назвав “абсолютною брехнею” звинувачення Росії на адресу України та країн НАТО у виробництві хімічної зброї. А на запитання про можливу допомогу КНР російській владі генсек заявив, що уряд Китаю повинен засудити дії Росії, як і весь цивілізований світ.

— Альянсу потрібні канали комунікації з РФ для запобігання ризикам та інцидентам, а Китай разом з міжнародним співтовариством має засудити дії Росії, – додав він.

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Фото: Depositphotos

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