Північноатлантичний альянс може скликати екстрений саміт глав держав та урядів країн, що входять до нього, присвячений ситуації навколо України.

Про це у вівторок під час брифінгу у Брюсселі заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

— Ми можемо скликати саміт НАТО з усіма лідерами країн Альянсу в короткі терміни, але я поки що не можу повідомити більше подробиць, – сказав Столтенберг.

Він додав, що НАТО обговорить 16 березня зміну позицій Альянсу у зв’язку з російським вторгненням в Україну.

Також Столтенберг назвав “абсолютною брехнею” звинувачення Росії на адресу України та країн НАТО у виробництві хімічної зброї. А на запитання про можливу допомогу КНР російській владі генсек заявив, що уряд Китаю повинен засудити дії Росії, як і весь цивілізований світ.