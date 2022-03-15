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Факти / Світ / Світові новини

НАТО вперше розвернуло сили реагування: ключові тези з брифінгу Столтенберга

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу 15 березня заявив, що війська Альянсу перебувають у стані підвищеної готовності.

Також він заявив, що НАТО продовжуватиме постачати військове обладнання та техніку, гуманітарну допомогу Україні.

Факти ICTV зібрали основні тези виступу генсека з брифінгу:

Союзники НАТО наклали безпрецедентні санкції проти Росії. Союзники надали величезну кількість протитанкового устаткування, ППО, амуніцію та пальне.

Україна має право на самозахист та самооборону відповідно до хартії НАТО. Альянс продовжуватиме надавати військове устаткування та техніку, а також фінансову допомогу.

НАТО вперше розвернуло сили реагування задля колективного захисту та оборони. Зараз війська Альянсу перебувають у підвищеній готовності:

— Сотні тисяч американських військ у Європі та близько 40 тис. під безпосереднім командуванням НАТО та східної частини альянсу, – пояснив Столтенберг.

НАТО розгортає системи у Польщі, Німеччині, Нідерландах та Словаччині.

— Якщо буде напад на одну країну-члена НАТО, то буде відразу відповідь, – сказав він.

Вторгнення РФ в Україну та підтримка Білорусі створює іншу безпекову реальність на континенті. Відповідно, НАТО має перелаштувати оборонну позицію Альянсу.

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16 березня міністри оборони розпочнуть обговорення заходів, щоб зміцнити безпеку. Це включатиме:

  • розгортання більшої кількості сил на східному флангу;
  • збільшення розгортання ВПС та ВМС, ППО та протитанкових ракет;
  •  додаткові військові навчання.

Необхідно збільшити інвестиції в оборону та підготуватися до саміту в Мадриді у червні. Столтенберг закликав інвестувати принаймні 2% ВВП країни в оборону.

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