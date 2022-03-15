Європейський Союз узгодив деталі четвертого пакету обмежувальних заходів проти Росії у відповідь на розгортання повномасштабної війни в Україні.

– Ці санкції, узгоджені з міжнародними партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами, ще більше сприятимуть економічному тиску на Кремль та зашкодять його здатності фінансувати вторгнення в Україну, – йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Узгоджені санкції стосуватимуться заборони:

будь-яких операцій із деякими російськими державними підприємствами в різних галузях, зокрема військово-промислового комплексу Кремля (збільшені імпортні квоти будуть розподілені на інші треті країни для компенсації),

нових інвестицій у російський енергетичний сектор (за обмеженими винятками для цивільної ядерної енергетики та транспортування певних енергетичних продуктів назад до ЄС),

експорту предметів розкоші, наприклад, автомобілів, ювелірних виробів тощо (щоб безпосередньо вдарити по російській еліті),

надання рейтингових послуг російським клієнтам (зумовить подальшу втрату ними доступу до фінансових ринків ЄС),

статусу найбільшого сприяння Росії в Світовій організації торгівлі.

Крім того, в ЄС хочуть розширити перелік осіб та організацій, які потрапили під санкції, за рахунок олігархів та бізнес-еліти, пов’язаної з Кремлем, а також компаній, що діють у військових та оборонних сферах та матеріально підтримують вторгнення РФ до України.

Також є нові списки акторів, які займаються дезінформацією.

За словами брюссельського кореспондента Радіо Свобода Рікарда Йозвяка, вже завтра, 16 березня, відбудуться дебати серед послів ЄС щодо потенційного п’ятого пакету санкцій. Він стосуватиметься додаткових заходів в енергетичному секторі.

there is no denying that some in the EU were/are disappointed with the EU’s 4th sanctions package on #Russia. there will be an orientation debate tomorrow among EU ambassadors on a potential 5th package in which more measures in the energy sector will be discussed. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 15, 2022

15 березня почалася двадцядцята доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: European Union, Rikard Jozwiak