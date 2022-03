Європейський Союз узгодив деталі четвертого пакету обмежувальних заходів проти Росії у відповідь на розгортання повномасштабної війни в Україні.

Узгоджені санкції стосуватимуться заборони:

Крім того, в ЄС хочуть розширити перелік осіб та організацій, які потрапили під санкції, за рахунок олігархів та бізнес-еліти, пов’язаної з Кремлем, а також компаній, що діють у військових та оборонних сферах та матеріально підтримують вторгнення РФ до України.

Також є нові списки акторів, які займаються дезінформацією.

За словами брюссельського кореспондента Радіо Свобода Рікарда Йозвяка, вже завтра, 16 березня, відбудуться дебати серед послів ЄС щодо потенційного п’ятого пакету санкцій. Він стосуватиметься додаткових заходів в енергетичному секторі.

there is no denying that some in the EU were/are disappointed with the EU’s 4th sanctions package on #Russia. there will be an orientation debate tomorrow among EU ambassadors on a potential 5th package in which more measures in the energy sector will be discussed. #Ukraine

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 15, 2022