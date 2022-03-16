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Міжнародний суд ООН зобов’язав РФ зупинити війну в Україні

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Міжнародний суд ООН зобов’язав РФ зупинити війну в Україні

Міжнародний суд ООН у Гаазі виніс вирок РФ через війну в Україні, яку вона почала 24 лютого 2022 року. Суд зобов’язав зупинити Росію воєнні дії в Україні.

Вирок оголосила головна суддя Міжнародного суду ООН Джоан Доног’ю.

– РФ повинна, в очікуванні остаточного рішення у справі, призупинити воєнні дії, які розпочалися 24 лютого 2022 року на території України, – заявила суддя.

У рішенні суду йдеться, що Росія повинна гарантувати, що будь-які військові чи регулярні з’єднання не вживатимуть подальших заходів у війні.

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Крім того, суддя додала, що суд має юрисдикцію для розслідування того, чи відбувається геноцид в Україні – після позову, порушеного Україною проти Росії.

Рішення ухвалили 13 голосами проти двох, проти голосували Росія та Китай.

На ухвалу суду вже відреагував президент України Володимир Зеленський.

– Україна здобула повну перемогу у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН. Суд зобов’язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну. Наказ є обов’язковим до виконання Росією згідно з міжнародним правом. Ігнорування рішення зажене РФ у ще більшу ізоляцію, – наголосив український лідер.

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