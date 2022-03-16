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США підтримують Європу у рішенні позбутися залежності від російського газу

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
транзит газу

США підтримують зусилля Європи, яка намагається позбутися залежності від російського природного газу. Про це заявила комісар ЄС з енергетики Кадрі Сімсон.

– Поставки СПГ вже значно зросли, особливо зі Сполучених Штатів. Це допомогло нам цієї зими, і ми також маємо хороші контакти з іншими надійними партнерами, – додала вона.

Варто зазначити, що у вівторок, 15 березня, ЄС офіційно схвалив новий пакет санкцій проти Росії, які включають заборони на інвестиції в російський енергетичний сектор, експорт предметів розкоші та імпорт сталевої продукції з Росії.

Європейська комісія заявила, що санкції включали “далекосяжну заборону на нові інвестиції в енергетичний сектор Росії з обмеженими винятками для цивільної ядерної енергетики та транспортування певних енергетичних продуктів назад до ЄС”.

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Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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