Канцлер Німеччини Олаф Шольц перед переговорами з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, які відбудуться сьогодні у Берліні, наголосив на тому, що Альянс не буде вступати у війну в Україні.

За його словами, НАТО має проаналізувати її наслідки для себе та сконцентруватися на безпеці всіх своїх членів, передусім на східному фланзі.

Саме тому Німеччина вже збільшила свій оборонний бюджет, виділивши додатково €100 млрд на потреби Бундесверу.

Шольц сказав, що під час січневого візиту Столтенберга до Берліна ще була надія попередити повномасштабний напад РФ на Україну, проте Путін відкинув усі можливості для мирного вирішення конфлікту.

Канцлер запевнив, що Захід продовжить надавати Україні фінансову, гуманітарну допомогу та постачати озброєння.

– Німеччина вносить свій внесок і буде продовжувати це робити, – запевнив Шольц.

Президент Володимир Зеленський сьогодні виступив з промовою у Бундестазі, у якій закликав Німеччину допомогти зупинити війну в Україні.

За словами президента, зараз Німеччина наче перебуває за аналогічною невидимою стіною “між свободою і неволею”, оскільки досі не наважилася розірвати всі зв’язки з Росією.