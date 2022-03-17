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Шольц закликав не бити та не ображати росіян у Німеччині

Ілля Нежигай редактор стрічки
шольц олаф

Усі федеральні землі Німеччини нададуть українцям, що рятуються від війни, швидку допомогу за нескладною процедурою.

Про це на своїй сторінці у Twitter в середу ввечері заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.

– Ми підтримуватимемо людей, які рятуються з України, швидко та без ускладнень – у цьому я згоден з країнами. Вирішення цієї проблеми – спільне завдання всієї нашої держави, – написав він.

Очільник німецького уряду подякував волонтерам, чиї зусилля дозволяють Німеччині допомагати українцям.

Олаф Шольц також заявив, що абсолютно неприпустимо, коли росіяни піддаються образам або навіть зазнають фізичних нападів.

– Бо це війна Путіна. Він, і тільки він несе відповідальність за це, – наголосив Олаф Шольц.

Раніше президент України Володимир Зеленський виступив у німецькому парламенті – Бундестазі. Український лідер заявив, що багато санкцій проти РФ були введені запізно, через що війна не була зупинена. Володимир Зеленський звернувся до канцлера ФРН, щоб той став лідером у руйнуванні стіни між Європою та Україною.

Олаф Шольц повідомив, що Німеччина сповнена рішучості зробити все можливе, щоб дати дипломатії шанс і покласти край жорстокій війні, яку веде Росія.

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Джерело: Olaf Scholz

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Фото: Depositphotos

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