Японія, Австралія та Нова Зеландія посилює санкції проти РФ

Японія, Австралія та Нова Зеландія посилюють санкції проти Росії через її вторгнення на територію України.

Про це йдеться на сайтах міністерств закордонних справ Австралії та Нової Зеландії, про Японію пише Reuters.

Японія вводить санкції проти ще 9 компаній та організацій, а також 15 росіян, серед яких офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова і чиновники з оборонної сфери — їм, зокрема, заморозять активи.

Загалом країна вже ввела санкції проти 76 людей, 7 банків та 12 інших організацій у Росії.

У свою чергу Австралія запроваджує санкції проти ще 11 російських банків та держструктур, які управляють суверенним боргом Росії. Вони разом становлять приблизно 80% усіх банківських активів РФ.

Також під санкції потрапили мільярдери Олег Дерипаска та Віктор Вексельберг.

Слідом за Японією та Австралією Нова Зеландія наклала санкції на 13 росіян, зокрема Путіна та членів Радбезу, один банк і 18 організацій.

Санкції передбачають замороження активів та заборону суднам і літакам в’їжджати в країну.

Крім того, Нова Зеландія заборонила в’їзд ще 364 політикам та військовим.