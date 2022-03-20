Білоруські військові не хочуть та бояться воювати в Україні – Маляр

Серед військовослужбовців Білорусі вже назріває страх та небажання воювати в Україні. Від військових є запит на інформацію, як здатися у полон Збройним силам України.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що вже є ознаки підготовки до активних агресивних дій Росії із боку кордону Білорусі, проте серед білоруських військових поширюються протилежні настрої.

— Вони вже бачать, що тут відбувається. У них потроху руйнується міф про “непереможну російську армію “. Вони вже починають усвідомлювати, що насправді виконання такого наказу – це скоєння військового злочину, – наголосила Маляр.

Вона заявила, що від білоруських військовослужбовців є запит на інформацію, як здатися в полон, коли розпочнуться активні бойові дії. Міноборони намагається донести цю інформацію за допомогою різних ресурсів.

За словами Маляр, Російська Федерація звертається до інших держав та шукає найманців, оскільки РФ вже не вистачає власних людських ресурсів.

— Інформація, що з ними (російськими військами, – Ред.) тут відбувається, що на них тут не чекають із хлібом-сіллю, а лише вбивають, вже поширена в Росії. Люди починають потроху усвідомлювати. На тлі загальної ейфорії, коли днями виступав Путін, дійсно всі, хто має ризик опинитися тут, дуже налякані. Ніхто не хоче цього. Вони мають дуже високий рівень страху перед мобілізацією, – переконана заступниця міністра оборони.

Фото: Ганна Маляр