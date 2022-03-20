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Системи ППО і озброєння від США надійдуть в Україну найближчими днями – Данілов

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Олексій Данілов

Системи протиповітряної оборони та інше озброєння від США надійдуть в Україну вже найближчими днями.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

– Вони публічно оголосили. Це будуть і Стінгери, і Джавеліни, і протитанкові комплекси, це буде дуже багато корисного для наших військових, представників сектору безпеки і оборони. І вони найближчим часом вже будуть на території нашої країни. Мова йде про дні, – сказав він.

Нагадаємо, що 16 березня президент США Джо Байден оголосив про оборонну допомогу Україні на $1 млрд. Вона включає 800 систем ППО, 9 тис. протитанкових комплексів, безпілотники, 7 тис. одиниць стрілецької зброї та 20 млн боєприпасів.

Крім цього, Байден зазначив, що американський народ завжди підтримуватиме Україну, яка бореться за свою демократію та виживання.

Нагадаємо, що 19 березня почалася 24-та доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: УНІАН

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