Поведінка російської армії та лідерів РФ така ж, як Адольфа Гітлера та німецьких СС під час Другої світової війни. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Софії.

– Те, що ми спостерігаємо в Україні, має прецедент часів Другої світової війни. Мої співвітчизники, поляки, сьогодні дивляться на Маріуполь і кажуть зі сльозами на очах: ​​Маріуполь схожий на Варшаву 1944 року, коли нацисти жорстоко бомбили житлові будинки та безжалісно вбивали мирних жителів. Сьогодні російська армія поводиться так само, як і російські лідери, як Гітлер, німецькі СС, німецькі льотчики фашистської армії під час Другої світової війни, – сказав Дуда.

Він висловив сподівання, що причетні до цих злочинів відповідатимуть перед міжнародними трибуналами, щоб знеохотити всіх потенційних лідерів та диктаторів, які захочуть досягати своїх військових цілей у такий бандитський спосіб.

– Російське вторгнення – це не лише політична поразка, а значною мірою й військова поразка великої, здавалося б, російської армії, яка мала завоювати Європу, а тим часом завдяки надзвичайному героїзму, мужності, бойовій майстерності, досвіду захисників України, потроху стає для Росії жахом, – підкреслив він.

Дуда закликав звільнити європейський ринок від панування Росії щодо поставок нафти та газу.

Факти ICTV розповідали, як керівництво Росії та їхня армія повністю копіює дії фюрера Третього рейху Адольфа Гітлера та німецьких військ у части Другої світової війни.

Адже поки Путін марить боротьбою з “нацизмом” в Україні, він насправді виростив свій нацистський режим – з гібридними методами війни, божевільною пропагандою та свастикою. Зачищена від демократії, опозиціонерів, інакодумства путінська Росія – це той самий нацистський режим часів Гітлера.

Джерело: kronika24.pl