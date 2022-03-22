Британська філія Газпром може бути передана під управління адміністрації

Британська філія російського газового гіганта Газпром найближчим часом може бути передана під управління адміністрації.

Про це повідомляє ВВС.

Уряд Великобританії готується втрутитися і запустити Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd.

Наразі уряд Великобританії розглядає ряд варіантів і уважно стежить за ситуацією.

Однак уряд ніяким чином не прокоментував можливу адміністративну процедуру, а прес-секретар зазначив лише, що Великобританія жодним чином не залежить від російського газу.

Раніше, у Великій Британії повідомляли, що вони прагнуть розірвати свої контракти з Газпромом.

Газпром поки не дає коментарів.