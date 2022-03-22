В Європарламенті назвали Росію державою-терористом

На міжнародному рівні, зокрема на рівні ООН, повинна початися дискусія щодо визнання Росії терористичною державою.

Про це в коментарі Guildhall заявив ексголовнокомандувач Силами оборони Естонії, депутат Європарламенту, генерал-лейтенант Ріго Террас.

– Йдеться про визнання Росії вигнанцем, терористичною державою, як Афганістан, чи організацією, як Талібан. Внутрішньо я згоден з такою ініціативою, безумовно, Росія є терористичною державою, питання лише в можливості проведення такої юридичної процедури. Завдання в тому, чи може ООН офіційно заявити про це. Нам потрібно знайти чи створити юридичну процедуру для такого визнання (Росії терористичною державою, – Ред.), – заявив ексголовнокомандувач Естонії.

– Це повинна бути дискусія на рівні ООН, адже це процес, до якого мають бути залучені всі держави світу, – вважає політик.

– Фактично, Росія – це фейкова і терористична держава, – резюмував депутат Європарламенту Ріго Террас.

Раніше президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням до світової спільноти щодо необхідності визнання Російської Федерації терористичною державою.

З заявою про підтримку ініціативи виступив цілий ряд світових політиків.

Зокрема, член Палати лордів парламенту Великої Британії, лорд Алекс Карлайл, який раніше працював незалежним консультантом із законодавства Сполученого Королівства Великої Британії у сфері тероризму, заявив, що вже зараз, ґрунтуючись на фотографіях та інших доказах злочинів Росії в Україні, урядові структури РФ, як-от армія, Військово-морський флот, Військово-космічні сили та політична партія Єдина Росія, повинні бути внесені до списків терористичних організацій у Великій Британії та США.

Ексміністр оборони Литви, депутат Європейського парламенту Раса Юкнявічене заявила, що світова спільнота має винести на порядок денний питання російського державного тероризму.

Депутат Бундестагу від “зелених” Робін Вагнер заявив, що військові злочини Путіна в Україні, зокрема взяття в заручники цивільного парамедика, дозволяють кваліфікувати режим, що діє в Росії, як терористичний.