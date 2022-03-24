Америка офіційно звинуватила Росію у скоєнні воєнних злочинів в Україні

Сполучені Штати Америки офіційно звинуватили Російську Федерацію у воєнних злочинах на території України. Ворожі війська здійснюють атаки на напади на мирних жителів, переконані у США.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що РФ скоює воєнні злочини в Україні, тому Росія має бути притягнута до відповідальності за свої агресивні дії. За його словами, США дійшли до такого висновку після аналізу публічної інформації та з розвідувальних джерел.

– Я можу оголосити, що на основі наявної зараз інформації уряд США оцінює, що російська армія скоїла воєнні злочини в Україні, – сказав Блінкен.

Держсекретар Блінкен наголосив, що США продовжуватимуть збирати докази проти Росії та надаватимуть їх міжнародним інституціям.

За його словами, США прагнуть притягнути до відповідальності російських військових за допомогою доступних інструментів, включаючи кримінальне переслідування.

Нещодавно президент США Джо Байдена заявив про те, що він вважає Володимира Путіна воєнним злочинцем. У Кремлі відповіли, що справедливі слова очільника Білого дому можуть призвести до порушення двосторонніх відносин.