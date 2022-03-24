Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 28 день війни
Вбили Вбили
121 дітей
Поранили Поранили
>167 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
> 925 дорослих
Факти / Світ / Світові новини

Америка офіційно звинуватила Росію у скоєнні воєнних злочинів в Україні

Юля Захарченко редакторка стрічки
Ентоні Блінкен

Сполучені Штати Америки офіційно звинуватили Російську Федерацію у воєнних злочинах на території України. Ворожі війська здійснюють атаки на напади на мирних жителів, переконані у США.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що РФ скоює воєнні злочини в Україні, тому Росія має бути притягнута до відповідальності за свої агресивні дії. За його словами, США дійшли до такого висновку після аналізу публічної інформації та з розвідувальних джерел.

– Я можу оголосити, що на основі наявної зараз інформації уряд США оцінює, що російська армія скоїла воєнні злочини в Україні, – сказав Блінкен.

Держсекретар Блінкен наголосив, що США продовжуватимуть збирати докази проти Росії та надаватимуть їх міжнародним інституціям.

За його словами, США прагнуть притягнути до відповідальності російських військових за допомогою доступних інструментів, включаючи кримінальне переслідування.

Нещодавно президент США Джо Байдена заявив про те, що він вважає Володимира Путіна воєнним злочинцем. У Кремлі відповіли, що справедливі слова очільника Білого дому можуть призвести до порушення двосторонніх відносин.

Читайте
Двоє захисників б'ються проти 10 літаків: український льотчик про знищення російських військ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: The Guardian

Фото: Getty Images

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка