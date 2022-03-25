Мирній угоді має передувати припинення вогню в Україні – Нуланд

Перед домовленістю щодо мирної угоди має припинитися вогонь в Україні. Після цього варто сформувати план виведення російських військ з території нашої держави та відбудови України.

Про це заявила заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд під час Київського безпекового форуму. На її думку, міжнародна спільнота закликає до відновлення безпеки в Україні та відбудови зруйнованої інфраструктури.

– Хто чув про мирну угоду до припинення вогню? Спочатку має бути припинення вогню, а потім чіткий план виведення російських військ. Міжнародна спільнота підтримуватиме вас у відбудові України та відновлення безпеки , якої ви потребуєте, щоб цього ніколи більше не сталося, – переконана вона.

Вікторія Нуланд підтримала рішення українського уряду, дипломатів та лідерів за те, що вони розпочали переговори майже одразу після масштабного вторгнення РФ та намагаються врегулювати ситуацію, попри велику складність.

– Але ми згодні з президентом Зеленським, що дипломатія та переговори не означають капітуляцію. Москва робить “дипломатію Кабуки”, але не бере зобов’язання припинити війну. Ми вирішуватимемо, як зробити, щоб цього більше ніколи не сталося. Потрібно почати з того, щоб зупинити війну, – зазначила Нуланд.

Заступниця державного секретаря США переконана, що важливо, навіть залишаючись за столом переговорів, вимагати від Російської Федерації, щоб усе відбувалося належним чином.