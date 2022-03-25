Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 29 день війни
Вбили Вбили
128 дітей
Поранили Поранили
>172 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
> 925 дорослих
Факти / Світ / Світові новини

Мирній угоді має передувати припинення вогню в Україні – Нуланд

Юля Захарченко редакторка стрічки
Мирній угоді має передувати припинення вогню в Україні – Нуланд

Перед домовленістю щодо мирної угоди має припинитися вогонь в Україні. Після цього варто сформувати план виведення російських військ з території нашої держави та відбудови України.

Про це заявила заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд під час Київського безпекового форуму. На її думку, міжнародна спільнота закликає до відновлення безпеки в Україні та відбудови зруйнованої інфраструктури.

– Хто чув про мирну угоду до припинення вогню? Спочатку має бути припинення вогню, а потім чіткий план виведення російських військ. Міжнародна спільнота підтримуватиме вас у відбудові України та відновлення безпеки , якої ви потребуєте, щоб цього ніколи більше не сталося, – переконана вона.

Вікторія Нуланд підтримала рішення українського уряду, дипломатів та лідерів за те, що вони розпочали переговори майже одразу після масштабного вторгнення РФ та намагаються врегулювати ситуацію, попри велику складність.

– Але ми згодні з президентом Зеленським, що дипломатія та переговори не означають капітуляцію. Москва робить “дипломатію Кабуки”, але не бере зобов’язання припинити війну. Ми вирішуватимемо, як зробити, щоб цього більше ніколи не сталося. Потрібно почати з того, щоб зупинити війну, – зазначила Нуланд.

Заступниця державного секретаря США переконана, що важливо, навіть залишаючись за столом переговорів, вимагати від Російської Федерації, щоб усе відбувалося належним чином.

Читайте
Більшість американців вважає, що відповідь Байдена Путіну є недостатньо жорсткою - опитування

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка