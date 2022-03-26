Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про початок “виключної гуманітарної операції” у Маріуполі спільно з Грецією та Туреччиною.

Як заявив французький лідер, якого цитує Le Figaro, в рамках операції планується евакуація жителів міста, що постраждало від російської агресії.

– Ми збираємося розпочати гуманітарну операцію спільно з Грецією та Туреччиною, щоб евакуювати всіх, хто хоче покинути Маріуполь… Ми організуємо все із найкращими умовами. У цьому місті з населенням понад 400 тис. людей, зараз залишились лише 150 тис. жителів, які мешкають у катастрофічних умовах, – сказав президент Франції.

Він додав, що Франція, Греція та Туреччина вже проводять роботи з цього приводу.

– Були конкретні обговорення із мером Маріуполя. Ми робимо це в умовах прозорості з президентом (Володимиром, – Ред.) Зеленським та українською владою. І ми плануємо вести переговори із російською стороною. Ми створюємо собі умови для цього протягом найближчих кількох днів. Протягом 48 годин я проведу нову бесіду з Володимиром Путіним, щоб закріпити деталі, – сказав Еммануель Макрон.

Раніше президент України провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, де обговорювалася гуманітарна ситуація в заблокованих містах. Крім того, сторони обговорювали оборонну співпрацю.

Влада Греції вже заявляла раніше, що готова взятися за відновлення Драматичного театру в Маріуполі, куди потрапив російський снаряд, коли там знаходилися мирні жителі.