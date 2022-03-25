У Міністерстві закордонних справ Вірменії звинуватили Азербайджан у тому, що їхні збройні сили продовжують наступ на Нагірний Карабах у районі села Парух Аскеранського району.

— Азербайджан продовжує вторгнення в зоні відповідальності “миротворчого” контингенту Російської Федерації, що розпочалося 24 березня в районі села Парух Аскеранського району, – йдеться у заяві вірменського відомства.

Там заявляють, що “ситуація у Нагірному Карабаху залишається напруженою”.

У МЗС Вірменії попередили, що очікують на те, що “миротворчі сили” РФ сприятимуть виведенню азербайджанських ЗС.

У пресслужбі МЗС Азербайджану назвали заяву Вірменії “черговою спробою ввести в оману міжнародне співтовариство”.

— За даними Міноборони Азербайджану, позиції та місця розташування в регіоні уточняються, причин для істерики немає. Вірменська сторона займається дезінформацією, штучно перебільшуючи це питання, – наголосило азербайджанське відомство.

Вони додали, що “Вірменія має намір використати ситуацію як інструмент політичних маніпуляцій”.

— Вірменія, яка приховувала інформацію про долю близько 4 тис. азербайджанців, що зникли безвісти на початку 1990-х, нині робить безпідставні звинувачення на адресу Азербайджану. Це не що інше, як політичне лицемірство цієї країни.

Єдиним шляхом забезпечення миру та стабільності в регіоні, за словами пресслужби МЗС Азербайджану, є повне виконання положень підписаних раніше спільних заяв, включно із повним виведенням з регіону залишків вірменських незаконних угруповань та нормалізацією відносин на міжнародній основі.

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Джерело: МЗС Вірменії, МЗС Азербайджану