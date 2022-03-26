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США запровадять нові санкції проти компаній РФ, які постачають військові товари

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
США запровадять нові санкції проти компаній РФ, які постачають військові товари

Адміністрація президента США Джо Байдена готує санкції проти російських компаній, які займаються постачанням товарів і наданням послуг для військових і розвідувальних служб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Про введення нових санкцій буде оголошено вже наступного тижня.

Нові обмеження спрямовані на організації та людей, які причетні до війни в Україні. Санкції також призначені для компаній, які виробляють і купують товари як цивільного, так і військового призначення.

Очікується, що серед компаній, які потраплять у чорний список будуть – Сернія Інжиніринг та московська компанія Sertal, а також чотири підставні компанії, які Сернія і Сертал використовують для спрощення закупівель для збройних сил.

Санкції зачіпатимуть будь-які фінансові операції, аби позбавити компанії можливості вести бізнес де б то не було.

Адміністрація Байдена також планує ввести обмежувальні заходи щодо технологічних компаній, які також надають допомогу Кремлю у веденні війни. АТ НДІ-Вектор та АТ Мікрон у списку тих, хто потрапив під санкції.

Крім того, розглядаються можливі санкції щодо iGrids. Компанія має партнерські угоди з декількома фірмами, які займаються технологіями та кіберзахистом, включаючи Лабораторію Касперського.

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Фото: Depositphotos

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