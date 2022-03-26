Адміністрація президента США Джо Байдена готує санкції проти російських компаній, які займаються постачанням товарів і наданням послуг для військових і розвідувальних служб .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Про введення нових санкцій буде оголошено вже наступного тижня.

Нові обмеження спрямовані на організації та людей, які причетні до війни в Україні. Санкції також призначені для компаній, які виробляють і купують товари як цивільного, так і військового призначення.

Очікується, що серед компаній, які потраплять у чорний список будуть – Сернія Інжиніринг та московська компанія Sertal, а також чотири підставні компанії, які Сернія і Сертал використовують для спрощення закупівель для збройних сил.

Санкції зачіпатимуть будь-які фінансові операції, аби позбавити компанії можливості вести бізнес де б то не було.

Адміністрація Байдена також планує ввести обмежувальні заходи щодо технологічних компаній, які також надають допомогу Кремлю у веденні війни. АТ НДІ-Вектор та АТ Мікрон у списку тих, хто потрапив під санкції.

Крім того, розглядаються можливі санкції щодо iGrids. Компанія має партнерські угоди з декількома фірмами, які займаються технологіями та кіберзахистом, включаючи Лабораторію Касперського.