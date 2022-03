Російського бізнесмена Романа Абрамовича та двох членів української переговорної делегації, можливо, намагалися отруїти. Про це пишуть журналісти-розслідувачі Bellingcat та американське видання The Wall Street Journal.

WSJ вказує, що Абрамович та українські учасники переговорів мали симптоми з підозрою на хімічне отруєння після переговорів у ніч з 3 на 4 березня у Києві.

Зазначають, що серед симптомів було почервоніння очей, постійна та хвороблива сльозотеча та лущення шкіри на обличчі та руках.

Видання припускає, що за отруєнням могли стояти прихильники продовження воєнних дій із Москви, які хотіли саботувати переговори про припинення війни.

Прессекретар президента Володимира Зеленського сказав журналістам, що не має інформації про будь-які підозри на отруєння.

За словами західних фахівців, які вивчили інцидент, важко визначити, чи були симптоми спричинені хімічною або біологічною зброєю чи якимось електромагнітним випромінюванням.

Abramovich, along with another Russian entrepreneur, had taken part in the negotiations alongside Ukraine’s MP Rustem Umerov. The negotiation round on the afternoon of 3 March took place on Ukrainian territory, and lasted until about 10 pm.

— Bellingcat (@bellingcat) March 28, 2022