Російського бізнесмена Романа Абрамовича та двох членів української переговорної делегації, можливо, намагалися отруїти. Про це пишуть журналісти-розслідувачі Bellingcat та американське видання The Wall Street Journal.

WSJ вказує, що Абрамович та українські учасники переговорів мали симптоми з підозрою на хімічне отруєння після переговорів у ніч з 3 на 4 березня у Києві.

Зазначають, що серед симптомів було почервоніння очей, постійна та хвороблива сльозотеча та лущення шкіри на обличчі та руках.

Видання припускає, що за отруєнням могли стояти прихильники продовження воєнних дій із Москви, які хотіли саботувати переговори про припинення війни.

— Людина, близька до пана Абрамовича, сказала, що незрозуміло, хто був націлений на групу, – пише WSJ.

Прессекретар президента Володимира Зеленського сказав журналістам, що не має інформації про будь-які підозри на отруєння.

За словами західних фахівців, які вивчили інцидент, важко визначити, чи були симптоми спричинені хімічною або біологічною зброєю чи якимось електромагнітним випромінюванням.

Abramovich, along with another Russian entrepreneur, had taken part in the negotiations alongside Ukraine’s MP Rustem Umerov. The negotiation round on the afternoon of 3 March took place on Ukrainian territory, and lasted until about 10 pm. — Bellingcat (@bellingcat) March 28, 2022

WSJ та Bellingcat пишуть, що відтоді здоров’я Абрамовича та народного депутата України Рустема Умерова покращилося і їхньому життю нічого не загрожує.

Сам Умеров заявив, що з ним усе гаразд, і закликав не довіряти неперевіреним джерелам інформації: Не читайте до обіду радянських газет.

Газета пише, що розслідування організував журналіст Bellingcat Христо Грозєв. Він сказав, що бачив зображення наслідків атаки на Абрамовича та українських переговорників, але вчасно взяти зразки не вдалося у Львові, через який вони їхали, оскільки ці люди поспішали до Стамбула.

За словами Грозєва, метою отруєння було не вбивство, а попередження.

Члени української переговорної групи відреагували на цю інформацію, зазначивши, що у медіаполі дуже багато інформаційних спекуляцій, та порекомендували довіряти перевіреній інформації.

— Всі члени переговорної групи працюють сьогодні у звичному режимі. В інформполі зараз багато інформаційних спекуляцій, різних конспірологічних версій та елементів тієї чи іншої інформаційної гри. Тому ще раз повторю — члени переговорних груп працюють сьогодні у штатних режимах, – прокоментував інформацію Фактам ICTV радник голови ОП Михайло Подоляк.

Росія та Україна після початку повномасштабної війни РФ проти нашої держави провели три етапи переговорів на території Білорусі — 28 лютого, 4 та 7 березня.

Наступний раунд переговорів між Україною та Росією щодо припинення бойових дій відбудеться у Туреччині 28-30 березня.