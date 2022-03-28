Євросоюз матиме змогу скасувати постачання газу з Росії на свої території протягом двох років.

Про це голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив в інтерв’ю журналістам.

Він заявив, що Європейський союз не прагне забороняти російські енергоресурси, але сприяє урізноманітненню джерел, з яких ці енергоресурси будуть постачатись на територію ЄС. За його оцінкою, диверсифікація джерел газу, замість російського, займе два роки.

– Ми не хочемо залежати від російських газу та нафти, адже наразі ми дуже від них залежні. Сьогодні зрозуміло, що вони (росіяни, – Ред.) не є надійним партнером. Тому ми хочемо диверсифікувати наші джерела. Близький Схід відіграє велику роль в цьому питанні, – сказав Жозеп Боррель.

За словами голови європейської дипломатії, зменшенню споживання паливних ресурсів допоможуть відновлювані джерела енергетики.

Нагадаємо, Євросоюз та Сполучені Штати 25 березня оголосили про нову домовленість щодо постачання скрапленого газу на територію ЄС, що має сприяти зменшенню залежності Європи від російського палива.

Російська Федерація забезпечує близько 40% попиту на газ Європейського союзу, близько третини цього газу проходить через Україну.

Раніше російським президентом Володимиром Путіним було ухвалено рішення про переведення оплати за постачання газу на експорт із РФ до “недружніх країн” в російських рублях.

На це голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Росія не буде шантажувати ЄС за допомогою своїх енергоресурсів, російським нафтовим та підсанкційним компаніям не дозволять вимагати плату за паливо в рублях, оскільки це буде фактичним порушенням санкційного режиму.

Джерело: Sky News Arabia