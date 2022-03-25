Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 29 день війни
Вбили Вбили
128 дітей
Поранили Поранили
>172 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
> 925 дорослих
Факти / Світ / Світові новини

Європа не дозволить Росії продавати нафту та газ за рублі – Урсула фон дер Ляйєн

Ілля Нежигай редактор стрічки
Урсула фон дер Ляєн

Росія більше не зможе шантажувати Європу за допомогою своїх енергоресурсів.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у відповідь на рішення російського президента приймати платежі за нафту та газ в російських рублях.

За її словами, російським нафтовим та названим компаніям не дозволять вимагати плату за паливо в рублях, оскільки це буде фактичним порушенням санкційного режиму.

– Таке рішення стало б одностороннім, що є порушенням умов угоди. Це фактично є спробою обійти санкції. Ми не для того запроваджували санкції, щоб їх оминати. Минув час, коли енергію можна було використати для шантажу, – пояснила глава Європейської комісії.

Про те, що вимога Росії платити рублями є порушенням контрактів, раніше заявили, зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі та голова латвійської газорозподільної компанії Latvijas gāze Айгарс Калвітіс. Калвітіс прямо заявив, що Латвія не платитиме російському Газпрому рублями.

Читайте
Майже половина німців не підтримують негайну відмову від російського газу

В Україні також відреагували на рішення президента Росії щодо переведення оплати за постачання нафти та газу на експорт з РФ до “недружніх країн” в російських рублях.

Так, керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав цей крок економічною війною, яку Росія оголосила Заходу. Водночас радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що санкції є ключовим страхом Кремля, а для зменшення руйнівної дії від санкційних пакетів Заходу Росія намагається знайти асиметричні відповіді.

Читайте
Бізнес на українській крові: Кулеба назвав компанії, які не виходять із ринку РФ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: BBC Російська служба

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка