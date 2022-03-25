Росія більше не зможе шантажувати Європу за допомогою своїх енергоресурсів.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у відповідь на рішення російського президента приймати платежі за нафту та газ в російських рублях.

За її словами, російським нафтовим та названим компаніям не дозволять вимагати плату за паливо в рублях, оскільки це буде фактичним порушенням санкційного режиму.

– Таке рішення стало б одностороннім, що є порушенням умов угоди. Це фактично є спробою обійти санкції. Ми не для того запроваджували санкції, щоб їх оминати. Минув час, коли енергію можна було використати для шантажу, – пояснила глава Європейської комісії.

Про те, що вимога Росії платити рублями є порушенням контрактів, раніше заявили, зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі та голова латвійської газорозподільної компанії Latvijas gāze Айгарс Калвітіс. Калвітіс прямо заявив, що Латвія не платитиме російському Газпрому рублями.

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В Україні також відреагували на рішення президента Росії щодо переведення оплати за постачання нафти та газу на експорт з РФ до “недружніх країн” в російських рублях.

Так, керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав цей крок економічною війною, яку Росія оголосила Заходу. Водночас радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що санкції є ключовим страхом Кремля, а для зменшення руйнівної дії від санкційних пакетів Заходу Росія намагається знайти асиметричні відповіді.