Бельгія, Ірландія та Нідерланди висилають російських дипломатів

Бельгія, Ірландія та Нідерланди масово почали висилати російських дипломатів. Зазвичай причина одна – шпигунство.

МЗС Нідерландів заявило, що висилає 17 російських дипломатів. Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра.

– Нідерланди висилають 17 російських розвідників, які були прикріплені до російських представництв у Нідерландах під дипломатичним прикриттям, – заявив міністр.

Інформацію про російських розвідників відомство отримало від правоохоронців.

– Ці офіцери розвідки становлять загрозу нацбезпеці. Цей крок було здійснено у координації з іншими країнами-однодумцями, – зазначив Вопке Гукстра.

Бельгія висилає 21 російського дипломата. Про це у Палаті представників заявила міністр закордонних справ Софі Вільмес, пише Demorgen Російські дипломати підозрюються в причетності до шпигунської діяльності або становлять загрозу безпеці Бельгії.

У дипломатів є два тижні, щоб залишити територію. Вони працюють у посольстві Росії у Брюсселі та у Генеральному консульстві Росії в Антверпені.

Ірландія вислала із країни чотирьох російських дипломатів. Міністр закордонних справ Саймон Ковені викликав російського посла, щоб повідомити йому, що дипломати мають виїхати, оскільки їхня діяльність не відповідає міжнародним стандартам дипломатичної поведінки.

Також один російський дипломат має лише три дні, щоб залишити Чехію. Про це заявили у МЗС Чехії.