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Путін отримує по $1 млрд щодня, відмова від нафти РФ є першочерговим завданням – Устенко

Юля Захарченко редакторка стрічки
Нафта

Відмова країн від російської нафти не призведе до зростання вартості пального на світовому ринку, навіть якщо видобуток нафти значно не збільшиться.

Радник президента України з економічних питань Олег Устенко розповів, що такий розвиток подій залишається малоймовірним.

Російський експорт сирої нафти зростав після початку повномасштабної війни в Україні. А з минулого місяця становить 4,7 млн барелів, що є рекордним показником після настання світової пандемії.

– Лише на нафті Путін отримує $1 млрд щодня. Європейські країни навіть збільшили імпорт російської нафти, – сказав він.

Устенко спростував, що із запровадженням ембарго на російську нафту вартість палива почне суттєво зростати. За даними Офісу президента, ціна на нафту знову повернеться до нормальних показників за декілька тижнів.

На думку Устенка, відмова від російської кривавої нафти є першочерговим завданням. За його словами, РФ продовжуватиме продавати нафту навіть за ціною наполовину нижчою за міжнародні. Якщо західні країни значно скоротять імпорт палива, російську нафту все одно можуть купувати Індія та Китай.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Depositphotos

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