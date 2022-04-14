Комітет Ради Євросоюзу підтримав рішення, яке допоможе біженцям з України здійснювати обмін гривні на території країн-членів ЄС.

Про деталі поінформували в пресслужбі Ради ЄС.

– Комітет постійних представників схвалив рекомендацію Ради ЄС про конвертацію банкнот гривні у валюту країн-членів, які приймають людей, що рятуються від війни в Україні, – зазначається в повідомленні.

Мета цього рішення полягає в наданні підтримки українським біженцям, які відчувають труднощі з обміном валюти в Євросоюзі.

Так, через повномасштабне вторгнення військ РФ Національний банк України був змушений обмежити обмін гривні на іноземну валюту й так захистити валютні резерви нашої країни. Це вплинуло на можливість обмінювати гривню за кордоном. Зокрема, банки в країнах ЄС часто не бажали обмінювати гривню через валютні ризики.

Пропозиція Ради ЄС полягає в тому, щоб створити для українських біженців однакові умови конвертації гривні в місцеву валюту незалежно від країни, в якій вони перебувають. Такий крок повинен запобігти можливим спекуляціям на ринку.

Згідно з рекомендацією Ради ЄС:

• Державам-членам Євросоюзу пропонується створити національні схеми, які дозволили б конвертувати гривні на однакових умовах по всій території ЄС.

• Схеми дозволять біженцям з України, зокрема й дітям, обмінювати до 10 тис. грн (близько 310 євро) на одну особу.

• Обмін буде здійснюватися без додаткових комісій та за офіційним курсом Національного банку України.

• Така схема діятиме щонайменше три місяці.

Щоб ця рекомендація набула чинності, Рада ЄС повинна письмово її затвердити. Це орієнтовно станеться до 19 квітня 2022 року.

Варто зазначити, що рекомендація Ради ЄС не є зобов’язанням, а тому кожна держава Євросоюзу самостійно вирішуватиме питання щодо впровадження схем з обміну гривні (відповідно до національної ситуації).

Як уточнили в Раді ЄС, низка країн Євросоюзу вже запровадила національні механізми з цією метою.

У повідомленні наголошується, що з початком повномасштабного російського вторгнення в Україну понад 4 млн українських біженців прибули до ЄС, рятуючись від війни.

Нещодавно в Євросоюзі вирішили запровадити безкоштовний роумінг для українських біженців. Відповідну заяву підписали 24 мобільні оператори Євросоюзу та 3 українські мобільні оператори.

Джерело: Рада ЄС