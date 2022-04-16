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Скандал з Хресною дорогою у Римі: українка та росіянка разом пронесли процесійний хрест

Юля Захарченко редакторка стрічки
Скандал з Хресною дорогою у Римі: українка та росіянка разом пронесли процесійний хрест

У пятницю, 15 квітня, біля Колізею у Римі відбулася традиційна Хресна дорога на чолі з папою Франциском.

Під час церемонії уродженки України та Росії Ірина та Альбіна спільно пронесли процесійний хрест, попри критику Української греко-католицької церкви.

Традиційна хода викликала суперечки через спільну участь українки та росіянки. Глава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук) назвав цю ідею двозначною і такою, що не враховує контекст військової агресії Росії проти України.

– Для греко-католиків України жести XIII стації цієї Хресної дороги є незрозумілими та навіть образливими, особливо під час очікуваного другого, ще більш кривавого наступу російських військ на наші міста і села, — наголосив він.

Через аргументи української сторони текст роздумів XIII стояння Хресної Дороги у Ватикані на тему війни у нашій держав та примирення змінили на “молитву в тиші”. Однак хрест таки разом тримали українка і росіянка, що викликало сильну критику.

– Замість запланованого розлогого тексту, в якому мала звучати теза і про “братські народи”, було запропоновано помолитися в тиші, – зазначив посол України у Ватикані Андрій Юраш.

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Джерело: Андрій Юраш

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Фото: Getty Images

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