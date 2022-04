Зеленський був правий: Джон Болтон розкритикував позицію ООН щодо війни РФ в Україні

Політичні інститути ООН докорінно зруйновані, і її неспроможність вирішити конфлікт стала очевидною після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це в одному з інтерв’ю заявив колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон.

I spoke with @cnn to discuss the UN and their inaction on Ukraine. “I thought he [Zelensky] was absolutely right…And I thought one more convert to understanding what’s wrong with the United Nations. Its political institutions are fundamentally broken.” https://t.co/4aMeQoLSTD

— John Bolton (@AmbJohnBolton) April 16, 2022