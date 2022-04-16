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Зеленський був правий: Джон Болтон розкритикував позицію ООН щодо війни РФ в Україні

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Зеленський був правий: Джон Болтон розкритикував позицію ООН щодо війни РФ в Україні

Політичні інститути ООН докорінно зруйновані, і її неспроможність вирішити конфлікт стала очевидною після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це в одному з інтерв’ю заявив колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон.

– Спілкувався з CNN. Обвговорив бездіяльність ООН щодо України. “Я думаю, що він (Зеленський) був абсолютно правий… І я думаю, що це ще одна причина зрозуміти, що не так з Організацією Об’єднаних Націй. Її політичні інститути фундаментально зламані, – заявив він.

Таким чином Джон Болтон висловив підтримку президенту України Володимиру Зеленському, який 6 квітня жорстко звернувся до Ради Безпеки ООН.

Тоді він заявив, що світ має справу з державою, яка перетворює право вето в Раді Безпеки ООН на право на смерть, маючи на увазі членство РФ.

Володимир Зеленський закликав Радбез ООН до реформування, а якщо це не спрацює – “наступним варіантом було б повністю саморозпуститися”.

Зазначимо, що Джон Болтон у 2005-2006 роках обіймав посаду представника США в ООН. Водночас він заявляв, що ця організація є “пережитком Холодної війни, який треба якнайшвидше відправити на смітник історії”.

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