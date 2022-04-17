Глава РФ Володимир Путін не зацікавлений у переговорах із українським лідером Володимиром Зеленським, а також у припиненні воєнних дій в Україні.

Про це заявив в одному з інтерв’ю прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі. Він розповів про деталі своєї телефонної розмови з господарем Кремля.

– Під час телефонної розмови я сказав йому, що телефоную, щоб поговорити про мир. Я запитав його: Коли ви зустрічаєтеся зі Зеленським? Тільки ви удвох зможете знайти рішення. Він відповів: Час іще не настав. Я наполягав: Ухваліть рішення про припинення вогню. І знову: Ні, час ще не настав, – поінформував Маріо Драгі.

За його словами, далі Путін почав розповідати про вимогу РФ щодо оплати за російський газ у рублях, після чого співрозмовники попрощалися. А потім увесь світ побачив звірства, які військові РФ вчинили в місті Буча Київської області.

Як зазначив Драгі, з огляду на ці обставини складається враження, що розмови з президентом РФ – це марне витрачання часу.

– Я починаю думати, що мають рацію ті, хто каже, що з ним (Путіним, – Ред.) марно розмовляти, це просто марна трата часу. Я завжди захищав Макрона (президента Франції Еммануеля Макрона, – Ред.) і продовжую стверджувати, що він правий, коли намагається використовувати всі можливі шляхи діалогу. Але у мене склалося враження, що жах війни, з її різаниною, з тим, що вони зробили з дітьми і жінками, абсолютно не залежить від слів і телефонних дзвінків, які здійснюються, – наголосив Драгі.

Він додав, що метою Путіна поки що був не пошук миру, а спроба знищити український опір та окупувати Україну.

Прем’єр Італії зізнався: на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він помилково думав, що російські війська можуть досягнути успіху, через що виникне загроза іншим державам Європи. Але цього не сталося.

– Український опір – героїчний. Як каже президент Зеленський, народ став армією України. Нас чекає війна опору, тривале насильство з руйнуваннями. Немає жодних ознак того, що український народ може прийняти російську окупацію, – заявив Драгі.

Коментуючи запровадження санкцій проти РФ, політик зазначив, що вони покликані послабити РФ, однак не зупинять російські війська в Україні. Для цього потрібна зброя.

Драгі уточнив, що італійський парламент майже одноголосно ухвалив рішення про відправку зброї Україні.

– Санкції необхідні для ослаблення агресора, але не можуть зупинити війська в короткостроковій перспективі. Для цього нам потрібно допомагати українцям безпосередньо, що ми й робимо. Не зробити цього було б рівносильно заяві: здавайтеся, прийміть рабство і підкоріться. Це суперечить нашим європейським цінностям, – додав Драгі.

Як відомо, 29 березня українська делегація під час переговорів із російською стороною в Стамбулі (Туреччина) представила офіційні пропозиції щодо системи гарантій безпеки для України.

Йдеться про підписання міжнародного договору, який би передбачав такі гарантії безпеки. Україна хоче бачити серед гарантів Італію та ряд інших держав.

Днями президент Володимир Зеленський поінформував, що Велика Британія, США, Італія й Туреччина попередньо повідомили про свою готовність стати гарантами безпеки для нашої держави.

Джерело: Corriere della Sera