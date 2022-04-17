Країна-агресор Росія може розпочати наступну фазу війни в Україні вже найближчими днями. В зв’язку з цим Сполучені Штати Америки закликають союзників надати нашій державі більше артилерії та боєприпасів.

Про це інформує американський телеканал NBC News із посиланням на двох високопоставлених представників американського Міністерства оборони.

Офіційні особи на умовах анонімності розповіли, що, за оцінками США, Росія може почати переміщення частини своїх сил назад в Україну вже цими вихідними або ж на початку наступного тижня.

Близько двох тижнів тому російські війська відступили з-під Києва та з півночі України на територію Білорусі та РФ. Тоді у Вашингтоні зазначали, що російські війська мають намір перегрупуватися, після чого розпочати наступальні дії, зосередившись на Донбасі та південно-східній Україні.

Тепер же в Пентагоні вважають, що РФ може перекинути військові підрозділи назад в Україну і розпочати наступ ще до того, як вони будуть знову готові до бою.

Поки війська РФ готувалися до наступної фази війни, бойові дії на півдні та сході України не припинялися. За оцінками Пентагону, за цей час українські військові щодня витрачали по кілька тисяч артилерійських снарядів.

Цього тижня адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про відправклення в Україну 40 тис. артилерійських снарядів та 18 гаубиць. Водночас один із чиновників пояснив телеканалу, що з урахуванням того, що українські військові використовують тисячі снарядів на день, цих 40 тис. вистачить на тиждень.

За даними журналістів, саме тому офіційні особи США зараз намагаються переконати союзників спрямувати до України більше артилерії та боєприпасів, щоб їх вистачило, коли посилиться наступ військ РФ.

Російські загарбники, ймовірно, намагатимуться оточити українські війська на сході України. Як пояснив чиновник Пентагону, війська РФ у перші тижні вторгнення в Україну значною мірою покладалися на крилаті ракети, артилерію великої дальності, авіаудари, але основною зброєю нового наступу, ймовірно, буде артилерія та ракети малої дальності.

Чиновник наголосив, що світ повинен продовжувати постачати Україні боєприпаси, щоб вона могла продовжувати боротися.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, РФ готується до морської десантної операції та перевіряє боєготовність сил на території Придністров’я. Збройні формування Придністров’я виявилися не готовими до ведення бойових дій.

Джерело: NBC News

Фото: Генеральний штаб ЗСУ