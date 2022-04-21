Італія збільшила постачання газу з Анголи, аби обмежити закупівлю російського

Італія домовилася із Анголою про збільшення постачання газу. Ця угода має дозволити якнайшвидше обмежити закупівлі російського газу.

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на AFP.

Під час візиту в Анголу голови МЗС Італії Луїджі Ді Майо, була підписана декларація про наміри розвивати нові газові підприємства та нарощувати експорт до Італії.

– Сьогодні ми досягли ще однієї важливої ​​домовленості з Анголою щодо збільшення постачання газу. Зобов’язання Італії диференціювати джерела постачання енергії підтверджується, – стверджує Ді Майо.

Наразі невідомо на який обсяг газу з Анголи може розраховувати Італія, оскільки деталі угоди не повідомлялися.

Втім, раніше прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що розглядає газ із Анголи та Конго, як заміну газу із РФ. Наразі російський газ становить біля 45% споживання в Італії.

– Ми більше не хочемо залежати від російського газу, тому що економічна залежність не повинна призвести до політичного підпорядкування, – раніше заявляв Драгі.

За його словами, диверсифікація можлива і її можна здійснити за відносно короткий проміжок часу — швидше, ніж вони уявляли лише місяць тому.

Також Драгі повідомив, що італійцям не варто турбуватися щодо наступного опалювального сезону, якщо з поставками природного газу з РФ виникнуть проблеми.