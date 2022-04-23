Під час штурму Маріуполя окупанти могли застосовувати сльозогінний газ, змішаний з хімічними речовинами.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер, повідомляє Укрінформ.

– Наразі ми вивчаємо повідомлення про те, що російські війська застосували хімічні речовини під час атаки на Маріуполь. Є достовірна інформація про те, що російські війська могли використовувати різні засоби протидії масовим заворушенням, включаючи сльозогінний газ, змішаний із хімічними речовинами, – заявив він.

Як повідомив Карпентер, сльозогінний газ був використаний з метою ослабити й вивести з ладу українських бійців та цивільних у рамках своєї агресивної кампанії із захоплення Маріуполя.

За його словами, такий сценарій непокоїть американську сторону вже тривалий час, і про нього США неодноразово попереджали світ.

– Зараз ми повинні терміново зібрати докази, щоб забезпечити притягнення винних до відповідальності за те, що цілком може бути черговим воєнним злочином в Україні, – додав він.

Очільник місії США в ОБСЄ вказав на важливість того, щоб інформація про російські воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні, зібрана експертною місією у рамках Московського механізму ОБСЄ була передана до відповідних механізмів притягнення до відповідальності, а також національних, регіональних та/або міжнародних судів чи трибуналів.