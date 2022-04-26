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Україна може атакувати цілі у РФ, навіть британським озброєнням – міністр оборони Британії

Юля Захарченко редакторка стрічки
Україна може атакувати цілі у РФ, навіть британським озброєнням – міністр оборони Британії

Міністр Збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі назвав абсолютно легітимними удари України по військових об’єктах на території Росії, щоб порушити постачання ворожої техніки, яка вбиває мирних жителів на українській землі.

Джеймс Гіппі не вважає проблемою те, що для цього Україна може використовувати британське озброєння, виділене іноземним урядом для захисту від повномасштабної російської агресії.

– Питання в тому, чи прийнятно, якщо наша (британська. – Ред.) зброя буде використана українцями проти російських воєнних злочинів? Це українці обирають цілі, а не виробник чи експортер зброї, — переконаний він.

Британський міністр зауважив, що багато держав володіють імпортованою зброєю. У разі її застосування відповідає за це не виробник, а країна, яка використала озброєння.

– Річ у тому, що Україна – суверенна країна, яка мирно жила на своїй території, а потім інша країна вирішила порушити ці кордони та ввести 130 тис. ворожих військових до їхньої держави. Це почало війну між Україною та Росією. І під час війни Україні потрібно завдавати удари проти противника, щоб знищити запаси палива та склади боєприпасів, – вважає міністр ЗС Британії.

Міністр упевнений: є всі шанси, що українці зможуть дати сильну відсіч російським військам. На його думку, на сході України триватимуть запеклі бої, в яких українці мають перевагу в оборонних позиціях.

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Джерело: The Guardian

Фото: Depositphotos

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