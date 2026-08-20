Україні потрібні додаткові ракети для систем протиповітряної оборони Patriot, які можуть надати партнери. Українська сторона готова придбати необхідне озброєння.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні 20 серпня.

Україна готова купити ракети до Patriot – Зеленський

– Потрібні ракети для Patriot, це те, що можуть забезпечити тільки наші партнери. На всіх рівнях ми доводимо до них і нашу потребу, і те, що ми знаємо, що цю нашу потребу партнери можуть заповнити. Ми говоримо не про подарунки, це про готовність України купувати зброю, – сказав глава держави.

За словами президента, для забезпечення України ракетами потрібні відповідні політичні рішення партнерів, насамперед Сполучених Штатів.

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Зеленський повідомив, що в результаті російського удару 20 серпня загинули 16 людей.

Майже 50 людей отримали поранення. Пошкоджень зазнали понад 200 об’єктів, серед них 86 будинків, дитяча лікарня та об’єкти соціальної інфраструктури.

– Ми обов’язково відповімо на цей російський удар, так само, як і на інший російський удар. Відповімо цілком справедливо і далекобійно, – заявив президент.

Нагадаємо, Зеленський назвав російський удар 20 серпня одним із найбільш цинічних, прорахованих і масштабних.

Під час масованого обстрілу 20 серпня українські сили протиповітряної оборони збили 93% крилатих ракет. Щодо дронів також зафіксовано значний відсоток збиття. Росія застосувала ракети різних типів і 168 БпЛА.

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