Ми говоримо не про подарунки: Зеленський заявив про готовність купити ракети для Patriot
- Україні потрібні додаткові ракети для систем ППО Patriot.
- Україна готова купувати ракети у партнерів, потрібні відповідні політичні рішення партнерів, передусім США.
Україні потрібні додаткові ракети для систем протиповітряної оборони Patriot, які можуть надати партнери. Українська сторона готова придбати необхідне озброєння.
Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні 20 серпня.
Україна готова купити ракети до Patriot – Зеленський
– Потрібні ракети для Patriot, це те, що можуть забезпечити тільки наші партнери. На всіх рівнях ми доводимо до них і нашу потребу, і те, що ми знаємо, що цю нашу потребу партнери можуть заповнити. Ми говоримо не про подарунки, це про готовність України купувати зброю, – сказав глава держави.
За словами президента, для забезпечення України ракетами потрібні відповідні політичні рішення партнерів, насамперед Сполучених Штатів.
Зеленський повідомив, що в результаті російського удару 20 серпня загинули 16 людей.
Майже 50 людей отримали поранення. Пошкоджень зазнали понад 200 об’єктів, серед них 86 будинків, дитяча лікарня та об’єкти соціальної інфраструктури.
– Ми обов’язково відповімо на цей російський удар, так само, як і на інший російський удар. Відповімо цілком справедливо і далекобійно, – заявив президент.
Нагадаємо, Зеленський назвав російський удар 20 серпня одним із найбільш цинічних, прорахованих і масштабних.
Під час масованого обстрілу 20 серпня українські сили протиповітряної оборони збили 93% крилатих ракет. Щодо дронів також зафіксовано значний відсоток збиття. Росія застосувала ракети різних типів і 168 БпЛА.