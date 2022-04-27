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Сприймати як “знак пошани”: Джонсон про санкції РФ проти депутатів Британії

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Борис Джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав членів Палати громад, на яких Росія наклала санкції, розглядати це як “знак пошани”.

Спершу це питання підняв депутат від консерваторів Бен Еверітт, запитавши міністра Джонсона:

— Протягом останньої години або близько того повідомлялося, що 287 членів цієї палати підпали під санкції російської держави. Зараз я впевнений, що тут ніхто не поспішає змінювати свої плани на літню відпустку, – сказав він.

Еверітт також звернувся до Джонсона, щоб той запевнив урядовців у забезпечені підтримки українському народу та військовим, які цього потребують.

Джонсон зазначив, що всі 287 осіб, хто потрапив під санкції, мають “розглядати це як знак пошани”.

— І те, що ми будемо робити, це продовжувати нашу рішучу та принципову підтримку українського народу та його права захищати своє життя, свої сім’ї та захищати себе. Це те, що робить ця країна, і це, на мою думку, має колосальну підтримку всієї палати, – зазначив Джонсон.

27 квітня Росія у відповідь на санкції Британії проти депутатів Держдуми запровадила обмеження щодо 287 членів Палати громад британського парламенту. РФ запровадила санкції проти 287 членів Палати громад британського парламенту. Їм заборонений в’їзд до РФ.

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Джерело: The Guardian

Фото: Depositphotos

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