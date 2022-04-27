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Зустріч Зеленського та Путіна можлива найближчими днями – Міноборони Туреччини

Валентина Летяк редакторка стрічки
Зеленський Путін

Президент Туреччини Реджеп Ердоган сподівається, що з його ініціативи переговори українського та російського лідерів – Володимира Зеленського та Володимира Путіна – відбудуться найближчими днями.

Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар після засідання консультативної групи з питань оборони та безпеки для України за участю понад 40 країн, яке відбулося напередодні на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

За його словами, потрібно відкрити шлях для дипломатії з помірним підходом, щоби знайти мирні рішення.

– Президент Ердоган неодноразово зустрічався з Путіним та Зеленським. На цих зустрічах він намагається якнайшвидше домогтися припинення вогню і сісти за стіл переговорів. Ми сподіваємося, що незважаючи на деякі труднощі, найближчими днями, можливо, з пропозиціями президента Туреччини, вдасться зійтися двом лідерам, – зазначив він.

Акар запевнив, що Туреччина й надалі робитиме свій внесок, включаючи посередництво, щоб гуманітарна ситуація не погіршувалась, а припинення вогню було досягнуто якнайшвидше.

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Джерело: Міноборони Туреччини

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