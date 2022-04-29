Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Альянс готовий підтримувати Україну у війні з Росією, навіть якщо воєнні дії триватимуть місяці чи роки.

Таку заяву він зробив, виступаючи сьогодні на молодіжному саміті в Брюсселі. Столтенберг висловив думку, що подальший перебіг війни в Україні є “непередбачуваним”.

– Ми повинні бути готові до довгострокової перспективи. Ситуація в Україні є дуже непередбачуваною і крихкою. Але цілком ймовірно, що ця війна затягнеться і триватиме місяці та роки, – наголосив генсек НАТО.

У зв’язку з цим він запевнив, що Альянс у разі необхідності готовий підтримувати Україну протягом років.

Допомога НАТО передбачатиме переозброєння нашої держави: перехід зі старої зброї радянського зразка на сучасне західне озброєння, яке відповідає стандартам Альянсу.

– Союзники по НАТО готуються надавати підтримку протягом тривалого періоду, а також допомагати Україні а переході від старого обладнання радянських часів до більш сучасного озброєння та систем за стандартами НАТО, що також потребуватиме додаткової підготовки, – зазначив Столтенберг.

Генсек НАТО додав, що Захід продовжить чинити тиск на главу РФ Володимира Путіна, щоб той припинив вторгнення в Україну. Йдеться як про санкційний тиск, так і про надання Києву економічної та військової допомоги.

Варто зазначити, що країни НАТО, серед іншого, надсилали Україні важке озброєння радянського зразка, яке, наприклад, знаходилося на складах східноєвропейських держав-членів Альянсу. Водночас у нашу державу надходить і сучасне озброєння.

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26 квітня на американській авіабазі Рамштайн, що знаходиться на території Німеччини, відбулася зустріч міністрів оборони 40 країн світу. Головною її темою була військова підтримка України.

Як повідомив глава Пентагону Ллойд Остін, країни-партнери зібрали близько $5 млрд військової допомоги нашій державі.

У рамках цієї зустрічі міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що її країна дала згоду на поставку в Україну самохідних броньованих зенітних установок Gepard.

Одним із підсумків зустрічі стало створення консультативної групи з питань оборони України. Вона діятиме на постійній основі.